Istituzione delle Commissioni in Consiglio a Solarino

Sono quattro i punti fissati all'ordine del giorno del consiglio comunale di Solarino, convocato dal presidente Giuseppe Pelligra per giovedì prossimo, 7 novembre alle 20.

Tra gli argomenti da trattare, verifica e ipotesi di decadenza del consigliere Piersanti Mazzarella. L'aula, oramai composta da soli 11 consiglieri, 6 di maggioranza e 5 di opposizione, è chiamata ad istituire le Commissioni: dal Bilancio, Lavori pubblici, Regolamenti e Statuto. A Solarino la situazione rimane anomala, dopo il ribaltamento politico con una sentenza del Cga che ha riammesso in Consiglio i consiglieri oppositori del sindaco, Peppe Germano, che oggi può contare su 5 esponenti in aula su undici. Un esponente dell'entourage di Germano parla di 'situazione anomala' e aggiunge: Credo che fra un anno si torni al voto, ma non sò in quale modo".