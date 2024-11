Concordato preventivo, verso la riapertura dei termini

'Sul concordato preventivo biennale, all'indomani della scadenza dell'istituto il 31 ottobre, si fa sempre più probabile l ariapertura dei termini, fino a fine anno. Davanti a questa ipotesi, arriva il plauso dei commercialisti: "Ci sarebbe piùt empo per chi non ha aderito o lo ha fatto in fretta". Secondo il leader di Fi Tajani: "E' fondamentale sostenere il ceto medio. I fondi del concordato preventivo devono essere utilizzati per ridurre l'Irpef". Fortemente critico invece il Pd. "La riapertura del concordato è una resa totale del fisco. E' un condonaccio all'italiana", dice il senatore dem Misiani.