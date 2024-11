Nuove forze Usa in Medio Oriente, 84 morti nella Striscia di Gaza

Gli Usa hanno annunciato l'invio di nuove forze in Medio Oriente per affrontare la minaccia dell'Iran, mentre nel centro di Israele 11 persone sono rimaste ferite nella notte a Tira, nel centro di Israele, da razzi lanciati dal Libano. Hamas afferma che 84 persone, inclusi oltre 50 bambini, sono state uccise elle ultime 24 ore in raid israeliani nel nord della Striscia. In Israele, intanto, rimane alta l'allerta per un possibile nuovo attacco di Teheran. 'L'Iran risponderà all'attacco israeliano del 26 ottobre al momento giusto e nel modo giusto', fa sapere il consigliere della Guida suprema iraniana Ali Khamenei. Droni russi nella notte su Kiev: incendio in un condominio colpito da detriti, due feriti. E' morto a Kiev lunedì scorso il soccorritore italiano Massimiliano Galletti, dopo essere stato ferito un mese fa. Nuovo appello del Papa perl a pace: "La guerra è ignobile. Penso ai bimbi massacrati a Gaza", ha detto il pontefice all'Angelus.