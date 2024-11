Alluvione a Valentia, più di 200 morti: 40 vittime estratte dalle auto nel fango

A Valencia si scava ancora nel fango per cercare i sopravvissuti a tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana. Il bilancio dei morti ora supera i 200. E l'agenzia meteo lancia l'allarme rossoa Huelva, in Andalusia: "Evitare gli spostamenti, c'è ilpericolo di piogge torrenziali". L'emergenza resta alta, con circa 366mila abitanti senza acqua potabile e 50mila al buio. Miracolo in una Rsa, 124 anziani salvati in 20 minuti. Portati a spalla al secondo piano da 10 donne mentre l'acqua saliva. Il ministro: "Strade e ferrovie da ricostruire". In un tunnel i vigili del fuoco hanno trovato vittime dentro 30-40 auto. Cancellato il Gp di Valencia. Decisivi i piloti. Il campione del mondo della Ducati, Francesco Bagnaia: "Io non avrei corso".