Congresso giovani Dc, il direttivo verrà eletto il 9 novembre a Ribera

Il Congresso Giovani della Democrazia Cristiana è stato convocato per il prossimo 9 novembre a Ribera, in provincia di Agrigento. L'incontro, al termine del quale verrà eletto l'ufficio direttivo del Movimento Giovani, si svolgerà presso l'Aula consiliare Frenna: alle 12,30 verranno avviate le procedure di accreditamento, mentre i lavori inizieranno alle 14,30. "I tanti giovani iscritti della DC potranno esprimere democraticamente un loro esponente che guiderà il Movimento che abbiamo deciso di istituire per dare voce ai tanti ragazzi che hanno voglia di impegnarsi in politica e sposare il nostro progetto - dichiara Carmelo Pace, capogruppo DC all'Ars e segretario organizzativo del partito -. I giovani sono il nostro presente e futuro e la DC ha deciso di investire su di loro per creare, anche insieme alle tante donne iscritte al partito, una nuova e sempre più motivata classe dirigente".