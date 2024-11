Furto con 'spaccata' in un pub di Palermo: è il secondo colpo dall'apertura

Secondo furto con scasso in un pub a Palermo in via Spagna. I ladri hanno spaccato la saracinesca e la vetrina e portando via numerosi oggetti dal locale. Le indagini sono condotte dalla polizia. Grande rammarico e dolore per i tre giovani proprietari: "Con grande dispiacere informiamo i nostri clienti e la comunità locale che, questa notte, tra venerdì e sabato, Brama Cocktail & Cucina è stato vittima di un grave furto con scasso. Questo è il secondo episodio di questo tipo da quando abbiamo aperto, una circostanza che mette alla prova la nostra resilienza e quella del nostro personale - dice Claudio Collodoro uno dei tre proprietari - Nel corso della notte, qualcuno si è introdottio forzando l'ingresso del nostro locale in via Spagna 16, causando significativi danni alla struttura e rubando beni essenziali pe ril nostro servizio".