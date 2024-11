Modica, la ricorrenza dei defunti ricordata da "Crisci Ranni" con una gioiosa colazione

Una gioiosa colazione per 102 bambini nel Parco Urbano Padre Basile di via Fontana, all'ex foro boario, grazie all'impegno dei volontari di "Crisci Ranni". Un esempio di integrazione culturale grazie alla presenza di bambini provenienti da diverse parti del mondo che, sotto la guida dei volontari, hanno ricordato i loro cari che non ci sono più fisicamente, ma che sono sempre presenti spiritualmente. La compagnia del Piccolo Teatro di Modica ha offerto la rappresentazione di due favole. Don Paolo Catinello, direttore della Caritas diocesana di Noto, ha invitato i bambini a giocare e a divertirsi ponendo l'accento che è più bello giocare insieme piuttosto che, da soli, a casa. Una festa, insomma, all'insegna della condivisione e dell'integrazione.