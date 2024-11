Calcio a 5, la Futura Rosolini non stecca neppure in Coppa: battuto il Real Palazzolo 8 - 5

La Futura Rosolini si impone anche nel secondo turno di Coppa italia. Stasera pur con due pedine importanti assenti, vince il derby siracusano PalaTricomi battendo il Real Palazzolo per 8 a 5. Nelle file rosolinesi, si è fatta sentire l'assenza di capitano Peppe Milana e di Maicol Giuga. Alla fine la Futura ha ottenuto un successo meritato che non lascia scampo ad equivoci. Le reti per la Futura sono state realizzate da Raffaele Gennaro, 4 volte al bersaglio, Alessandro Modica ( 2), Luigi Ciccazzo e Franco Gil (nella foto). Con la vittoria di stasera, la Futura Rosolini, realtà sportiva di un certo peso in città, accede ai quarti del torneo di calcio a 5. Nel turno odierno da segnalare la sconfitta inattesa dell'Holimpia Siracusa sul campo del San Nicolò per 7 a 6. I siracusani però passano il turno e saranno probabilmente i prossimi avversari della squadra di Rosolini, formazione in vetta alla classifica del campionato di serie C1.