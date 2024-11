L'alluvione a Valencia, le vittime sono 211: parking come un cimitero

"Il bilancio delle vittime della catastrofe che ha colpito la regione di Valencia è salito a 211". Lo ha detto il premier Pedro Sanchez annunciando l'arrivo di altri 10 mila tra militari e agenti a Valencia: "E' il momento dell'unità". Tragedia nel parking al centro commerciale. I sub nel sotterraneo allagato:"Ha 5.700 posti auto, un cimitero". Continuano le polemiche sul presidente della regione. Carlos Mazón, oltre al video in cui negava l'emergenza, secondo il quotidiano El Pais, si sarebbe defilato non dichiarando la catastrofe, evitando così di guidare gli aiuti e esserne il responsabile legale. Salvata una donna intrappolata da 3 giorni nella sua auto. Liga sotto accusa, nessuno stop al campionato.