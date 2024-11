Pallanuoto donne, Orizzonte surclassa Acireale (17 -1 )

Poco più di un allenamento per l'Ekipe Orizzonte nel derby etneo di Serie A1. Gara sempre in discesa per le rossazzurre contro la Brizz Nuoto di Acireale, superata 17-1.

Morena Leone è stata la top scorer del match con sei gol, mentre Robin Jutte, Charlize Andrews ed Erica Hardy hanno segnato due gol a testa. Una rete ciascuno per Bronte Halligan, Dafne Bettini, Gaia Gagliardi, Aurora Longo e Sofia Moschetti.

Si preannunciano più probanti gli incontri dei prossimi giorni: contro il Plebiscito Padova mercoledì 6 alla piscina di Nesima, nell'anticipo del quarto turno di Serie A1, e il Bvsc Manna, sabato 9 per la seconda giornata del girone D di Champions.

"Sempre bello giocare un derby - ha detto Martina Miceli, coach dell'Ekipe Orizzonte - al di là del fatto che gli obiettivi stagionali delle due squadre siano differenti. Valori in campo diversi, ma credo comunque che sia venuta fuori una partita piacevole, corretta, ben arbitrata e senza polemiche, tutti fattori che fanno bene alla pallanuoto".