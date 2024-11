Consulta giovanile a Siracusa, Forza Italia e Fdi contesta l'elezione del presidente

Forza Italia, Forza Italia Giovani, Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale e Civico 4: “Non condividiamo il metodo adottato dall’amministrazione per la nomina del presidente alla Consulta Giovanile Siracusana”

Forza Italia, Forza Italia Giovani, Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale e Civico 4 esprimono profondo dissenso per il metodo con cui l’amministrazione ha proceduto alla scelta arbitraria del candidato alla Presidenza della Consulta Giovanile. La nomina è stata quasi imposta senza un confronto costruttivo scegliendo un candidato “calato dall’alto”, compromettendo così l’opportunità di giungere a una decisione unitaria e rappresentativa essenziale per la partecipazione giovanile nella nostra comunità.

Alla prima votazione, durante la quale il candidato Barbarino non ha raccolto i due terzi dei consensi necessari, abbiamo espresso un voto di dissenso, pur rimanendo aperti a trovare soluzioni alternative.

Successivamente, durante la seconda chiamata, ci siamo astenuti confermando il nostro disaccordo verso una decisione presa in modo unilaterale e senza il necessario spirito di collaborazione.

Forza Italia, Forza Italia Giovani, Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale e Civico 4 ribadiscono il loro impegno a favore di una rappresentanza autentica e inclusiva e invitano l’amministrazione a favorire processi decisionali basati sul dialogo e sulla condivisione, in modo da garantire un vero confronto democratico all’interno della Consulta Giovanile del Comune di Siracusa.