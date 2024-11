M5s, Davide Casaleggio: "Il Movimento è finito, Conte lo ha distrutto"

"Sostanzialmente sono stati disconosciuti tutti i principi del movimento, ovviamente gli elettori si stanno allontanando. Una elezione dopo l'altra. Il M5s ha perso 6 milioni di voti alle politiche e altri 2 milioni di voti alle europee. Di mille consiglieri comunali che c'erano all'inizio della gestione Conte ne sono rimasti 150. Questa e' la gestione Conte...". Lo dice in un'intervista a Il Giornale Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto che fu, assieme a Beppe Grillo, il cofondatore del Movimento 5 stelle. "Quella esperienza che avviammo con mio padre e Grillo sicuramente si'", e' una esperienza chiusa. "Oggi c'e' un solo organo del partito. Il Presidente. Che nomina tutti gli altri organi e che e' stato votato da mono-candidato. Un accentramento delle decisioni mai visto. E se queste decisioni non funzionano e' chiaro di chi e' la responsabilita'. Non si sfugge". "Conte ha inanellato un numero incredibile di disastri elettorali. Ha bisogno di trovare dei colpevoli rispetto alla sua gestione. Pero' credo che ormai Conte abbia esaurito le persone alle quali dare la colpa". Infine, Casaleggio ritiene non ci sia piu' democrazia nel Movimento, "ci sono i palliativi". Rinascera'? "Si', ma per vie diverse da quelle che conosciamo".