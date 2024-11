Incensurato bloccato con la cocaina a Buccheri: gli ritirano la patente

I Carabinieri della Stazione di Buccheri, nel corso di predisposto servizio straordinario di controllo del territorio condotto con l’ausilio dei Carabinieri dell’unità cinofila antidroga di Nicolosi, hanno controllato diversi locali della zona e contestato sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada per un valore superiore a 2000 euro. A un 23enne, identificato all’interno di un pub e già noto quale assuntore di sostanze stupefacenti, è stata trovata marijuana per uso personale e gli è stata ritirata la patente di guida. Il cane Riley, dell’unità cinofila antidroga dei Carabinieri, ha segnalato al proprio conduttore un 47enne, incensurato, che, sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, alcuni grammi di marijuana e un coltello a serramanico. L’uomo durante il controllo ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente, ma neanche il buio ha ingannato il fiuto di Riley e i Carabinieri di Buccheri lo hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere.