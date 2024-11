Senza acqua nè cibo in mare da 5 giorni, soccorsi 44 migranti a Pozzallo

Sarebbero partiti dalle coste libiche il 28 ottobre e sono stati salvati dalla motovedetta Cp 325 che da Pozzallo è partita ieri sera per soccorrerli. Si tratta di 44 uomini di origine bangladese, tutti adulti, a bordo di un barchino raggiunto a una sessantina di miglia da Pozzallo. La motovedetta, dopo aver preso e trasbordato i migranti, li ha condotti a Pozzallo per lo sbarco che si è completato intorno alle 3 di questa mattina. Dopo il controllo sanitario di Usmaf (Sanita' marittima) e degli operatori dell'azienda sanitaria locale, per due persone si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Modica - in un caso per un trauma alla gamba e nell'altro per ipotermia, vomito e coliche addominali -, ma le condizioni generali del gruppo allo sbarco non erano buone. Probabilmente avevano finito da tempo acqua e viveri e hanno bevuto acqua di mare; molti i traumi rimediati nel barchino in balia delle onde. Il gruppo e' stato poi trasferito all'hot spot di Pozzallo.