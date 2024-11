Siracusa, stop alle lezioni per i funerali di Gabriele: domani al Pantheon

"Lunedì 4 novembre 2024 alle ore 9.30 avranno luogo al Pantheon i funerali del nostro amato Gabriele Scavone della classe 5AW, deceduto in un tragico incidente. A scuola si entrerà normalmente alle 8 al termine della prima ora si potrà andare in Chiesa per dare l’ultimo saluto. Dopo la funzione religiosa, alle ore 10.40, le lezioni riprenderanno regolarmente. Spero nella più ampia partecipazione di tutti. Non è la prima volta che una vita venga spezzata in un modo così crudele e improvviso. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo". Così con una circolare il dirigente scolastico dell'Istituto 'Rizza' di Siracusa, Lino Aloscari. Tanta commozione ma nello stesso tempo rabbia per Scavone morto in un incidente stradale nella notte tra Halloween e Ognissanti, mentre rientrava a casa da una festa che si era tenuta nella zona balneare di Terrauzza. Gabriele è morto per una tragica fatalità. Lo studente indossava il casco ma non è servito a strapparlo alla morte. Anche stamane è andato avanti il pellegrinaggio alla Camera ardente di via Juavara, nel capoluogo, per rendergli omaggio. Tanta tristezza per quel ragazzino che se n'è andato a soli 18 anni lasciando nello sconforto i genitori ed i suoi due fratelli.