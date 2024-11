Calcio, In Eccellenza goleada del Modica a spese del Real Siracusa Belvedere: finisce 6 a 2

Goleada del Modica a spese del Real Siracusa Belvedere che ha resistito solo tre minuti alle trame offensive dei rossoblù di Pasquale Ferrara. Non c'è stata, praticamente partita anche se la retroguardia modicana si è rivelata, ancora una volta, troppo leggera tanto che gli ospiti sono riusciti a segnare due volte sfruttando, è vero, il rilassamento dei modicani che avevano già messo alle spalle del portiere ospite sei palloni. Qualcosa da registrare nel reparto arretrato che risulta il più perforato tra le squadre di testa del campionato di Eccellenza. Meglio del Modica in difesa hanno fatto Milazzo, Vittoria e Avola. Da valutare anche l'infortunio al centrocampista del Modica, Francofonte, che si è accasciato a terra dopo un controllo di palla, dolorante al ginocchio destro: tutto all'ultimo minuto di recupero di una gara già chiusa nel primo tempo. Per la cronaca, hanno segnatoi, per il Modica, Arquin (doppietta), Idoyaga, Vitelli (doppietta), Denaro. Per il Real Siracusa Belvedere, doppietta di Marino.