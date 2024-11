La PVT Modica batte Crotone e rimane in alta classifica

La legge del geodetico di Modica non perdona nessuno. Anche la Pallavolo Crotone esce sconfitta dalla bolgia modicana prolungando così la lunghissima striscia positiva casalinga delle biancorossoblu che dura da due anni. Al termine di una estenuante maratona durata oltre 2 h e 30, è infatti la PVT Modica a tagliare per prima il traguardo grazie ad una prestazione a fasi alterne dove si è visto il meglio ma anche il peggio che questa formazione è in grado di esprimere. Appaiate in classifica alla vigilia del match, modicane e calabresi hanno comunque divertito il pubblico di casa ricevendo entrambe il meritato applauso finale.

Pvt Modica – Pallavolo Crotone 3-2 (19/25,25/21, 19/25, 25/20, 15/10))

MODICA: Gitti C 12, Gasparroni 17, Poles 16, Palazzi 5, Carnazzo 10, Brioli 5, Lo Iacono 1, Lucescul 11, Gitti M 1, Ferrari, Sansò, Ferrantello LIB. All. Relato

P. CROTONE Colò 9, Tornesello 1, Sturniolo 3, Kus 9, Angeloni 10, Pasquini, Morciano 19, Sudano, Esposito, Barbaro 13, Bosi NE, Cesario NE, Maggipinto Lib. All: Asteriti

Arbitri: Cardaci – Morabito (Messina)