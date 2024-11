Volley Modica, altra sconfitta interna: non basta Padura Diaz

Volley Modica 1

Sieco Ortona 3

Parziali: 19/25, 25/19, 23/25, 19/25

Volley Modica: Barretta 2, Raso 10, Capelli 19, Putini 2, Chillemi 12, Cipolloni, Buzzi 8, Matani 1, Padura Diaz 13, Nastasi (L1), Pappalardo (L2), n.e. Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Sieco Service Ortona: Pinelli 3.Pasquali 6, Bertoli 1, Giacomini 1, Del Vecchio 5, Marshall 19, Rossato 28, Di Giunta, Arienti 7, Boccatelli (L1), n.e.: Di Tullio, Torosantucci, Alcantarini, Di Giulio (L2). All. Francesco Denora; Ass: Luca Di Pietro.

Arbitri: Sergio Pecoraro di Palermo e Giovanni Ciaccio di Altofonte

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per l'Avimecc Volley Modica che al “PalaRizza” cede in quattro set alla Seico Service Ortona brava a sfruttare gli errori dei modicani e a portare a casa il primo successo pieno della sua stagione. I biancoazzurri di Enzo Distefano, invece, devono rimandare ancora la vittoria nonostante l'esordio dell'opposto Willy Padura Diaz che ha cercato di dare una carica in più alla sua squadra. La compagine teatina ha impiegato 1h 51' per piegare la resistenza di “Galletti”, che sono rimasti in partita fino alla fine del quarto set, poi hanno accusato il colpo di aver perso il parziale al fotofinish e non sono riusciti più a reagire, lasciando via libera agli abruzzesi.