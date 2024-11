Mezz'ora di maldipancia nel Siracusa poi sblocca Candiano e gli azzurri dilagano contro l'Enna (LE FOTO)

Al Nicola De Simone serpeggia il malcontento. Sono passati 30 minuti dall'inizio di Siracusa - Enna. Sulle tribune tira aria di contestazione. Chi chiede la presenza in campo di Russotto, chi punta l'indice contro il tecnico. L'aria che si respira non è delle migliori. In tribuna d'onore Walter Zenga parlotta con il presidente Alessandro Ricci. Cosa si saranno detti? Sicuramente che gli azzurri continuando con questi ritmi, farà fatica ad agguantare le battistrada. Poi al 38' arriva il primo gol del Siracusa. Lo firma Candiano con un perfetto piattone di destra che gonfia la rete dell'Enna difesa da Simeoli. La partita cambia volta ed i padroni di casa salgono in cattedra. La partita per gli azzurri diventa un allenamento ed il Siracusa va a bersaglio per altre tre volte pur rimanendo per 35 minuti della ripresa con un uomo in meno per l'espulsione del portiere Iovino. Prima del vantaggio i gialloverdi con un centinaio di tifosi al seguito, hanno di due buone occasioni per passare in vantaggio. Ma una delle due conclusioni viene neutralizzata da Iovino. L'altra sfuma. Prima di andare al riposo, il Siracusa raddoppia con Maggio al 45'. Il bomber è lesto a spedire la sfera in rete dopo un batti e ribatti nell'area dell'Enna.

Nella ripresa Turati allarga le maglie della panchina e manda in campo, tra gli altri, Russotto, Sarao, Parisi. Al 61' Maggio firma il raddoppio prima di lasciare il campo per la standing ovation della tribuna. Poi dalla curva Anna partono gli applausi alla vista dello striscione che ricorda lo studente morto tre giorni fa in un incidente stradale. " Vola in cielo portando i tuoi colori. Ciao Gabriele". L'emozione è palpabile in tutto lo stadio. C'è anche il tempo per Giuliano Alma di siglare la quarta rete. Il giocatore non poteva fare miglior rientro dopo un lungo infortunio. E mercoledì gli azzurri tornano in campo per la Coppa Italia contro il Paternò. Per l'Enna è stata una domenica da dimenticare.

(Fotocronache di Valentino Cilmi)

RISULTATI 10 ^ GIORNATA

Akragas - Reggina 0-0

Licata - Acireale 3-1

Locri - Sancataldese 0-1

Nissa - Scafatese 4-2

Paterno' - S. Agata 1-0

Pompei - Castrumfavara 1-3

Sambiase - Nuova Igea Virtus 3-0

Siracusa - Enna 4-0

Vibonese - Ragusa 2-0

CLASSIFICA: Vibonese 23 punti; Siracusa 22; Scafatese, Reggina 20; Sambiase 16; Castrumfavara, Paternò 15; Locri 13; Nissa, Sancataldese, Igea Virtus, Enna 12; Licata 11; Sant'Agata, Pompei 10; Ragusa, Acireale 8; Akragas 6.

PROSSIMO TURNO - 11^ GIORNATA - 10/1

Acireale - Vibonese

Castrumfavara - Siracusa

Enna - Paternò

Licata - Akragas

Nuova Igea Virtus - Locri

Ragusa - Pompei

Reggina - Sambiase

Scafatese - Sancataldese

S. Agata - Nissa