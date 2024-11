Momento nero per il Trapani, sconfitto nel finale sul campo del Giugliano

Momento nero per il Trapani che incassa ancora una sconfitta . A fare bottino pieno in casa è il Giugliano che in piena zona Cesarini chiude il match sul 2 a 1. I padroni di casa passano al 25’ : sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Minelli stacca e di testa batte l’estremo difensore. La formazione di Salvatore Aronica reagisce timidamente, Russo è attento e neutralizza una potenziale chance degli avversari al 37’. Allo scadere Ciuferri sfiora il raddoppio, in pieno recupero squillo di Giorgione ma all’intervallo è solo 1-0 al De Cristofaro.

La ripresa si apre con un’iniziativa del Trapani con un corner, Carraro crossa e Solcia allontana. Il difensore non è impeccabile poco più tardi e Lescano non perdona, siglando il pari. Al 56’ acrobazia di Celiento e sfera che supera la traversa; nell’altra metà campo è ancora Ciuferri a prendere fiducia, il suo rasoterra però non preoccupa Seculin. Superata l’ora di gioco si segnala un’opportunità non sfruttata da De Rosa e una respinta di Russo su Fall. Il Giugliano insiste nel finale, complice l’inferiorità numerica del team granata, che resta in dieci dopo l’infortunio di Zuppel e i cambi terminati. Gli affondi gialloblù si concretizzano con Balde che controlla un pallone servito da Njambe e gonfia la rete all’89’. La panchina di Aronica adesso potrebbe essere in bilico.