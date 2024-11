Due escursionisti dispersi a Campitello Matese: ricerche in corso

Due escursionisti 37enni della provincia di Napoli risultano dispersi tra Campitello Matese e Roccamandolfi in Molise: a segnalarlo sono stati i carabinieri di Bojano che hanno subito allertato gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Campobasso.

I due escursionisti dopo essere saliti a Monte Miletto da Campitello Matese, hanno smarrito il sentiero e hanno chiesto aiuto.

Una squadra del Soccorso Alpino è partita a piedi per raggiungere i due ragazzi in difficoltà dopo aver geolocalizzato la loro posizione mediante il sistema SMS locator gestito dalla Centrale GeoresQ del Cnsas.

Le attività di soccorso sono tutt'ora in corso.