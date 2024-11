Il Catania spreca molto e il Messina resiste: finisce 0 a 0 il derby di Sicilia

Catania e Messina non si fanno male. Il derby di C della Sicilia finisce in parità. Zero a zero che se da una parte soddisfa i peloritani, fa invece scattare un campanello d'allarme alla squdra di Toscano, che non riesce più a vincere.

Dopo una lunga fase di studio il Catania esce fuori con una bella azione al 9', spingendosi in avanti e cercando il cross insidioso dentro l'area di rigore avversaria: l'occasione sfuma per un fallo in attacco. Al 12' ancora rossazzurri pericolosi con una conclusione da lontano di Anastasio che mette i brividi a Krapikas e a tutto lo stadio, la sfera però finisce fuori. Ancora padroni di casa a spingere sull'acceleratore al 18', quando Inglese scalda il piede calciando da buona posizione: mira da rivedere. Al 23' il Messina si affaccia dalle parti di Adamonis con un tiro senza pretese di Anatriello. Poco dopo sul capovolgimento di fronte Ierardi riesce a servire un pallone strepitoso a Montalto che dal limite ci prova, la sfera sibila a fil di palo. Al 28' episodio da moviola: Inglese pennella per Carpani che si scontra con Krapikas dopo aver mancato l'aggancio con la palla: proteste catanesi per un presunto fallo, l'arbitro non è d'accordo. Partita in mano al Catania che spinge ancora al 33', stavolta con Verna che da lontano manda il pallone alto rispetto ai pali della porta difesa da Krapikas. Nella fase finale della prima frazione di gara, tanti errori in impostazione del Catania e qualche timido tentativo ospite di ripartenza, tutti chiusi senza patemi. Al 46' etnei in attacco: scambio in area tra Montalto e Inglese che tira trovando la pronta respinta in corner del portiere.

La ripresa comincia senza cambi. Al 52' Catania in attacco con il cross per Carpani che impegna severamente Krapikas da distanza ravvicinata, angolo per i rossazzurri. La risposta del Messina al 59' con la conclusione di Petrungaro parata da Adamonis. Al 79' episodio chiave del match: Salvo atterra Inglese al limite dell'area, lanciatissimo verso la porta, rosso diretto per il difensore che lascia i suoi in inferiorità numerica. Sul piazzato Montalto spreca calciando alle stelle. All'87' clamorosa chance per i padroni di casa: Di Gennaro mette in mezzo per Montalto dopo la battuta di una punizione. L'attaccante non riesce ad agganciare a due passi dalla porta, a portiere battuto. Incredibile al Massimino. Vengono concessi sei minuti di recupero. Catania in assedio nella fase finale della partita, senza riuscire a superare il bunker del Messina.