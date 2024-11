Modica, in piazzetta Grimaldi tabella con il nome di Annamaria Sammito... in attesa di quella ufficiale

Una iniziativa di buon auspicio, nata in occasione della notte bianca junior del 26 ottobre scorso. Da quella notte, infatti, nella piazzetta Grimaldi di Modica campeggia una tabella con il nome di Annamaria Sammito, morta prematuramente il 29 giugno del 2021. La decisione di veicolare in questo modo il messaggio della intitolazione di quel luogo, davanti alla Chiesetta di San Nicolò Inferiore, all’archeologa Sammito, è stata presa dalle Associazioni culturali e dagli organizzatori della notte bianca junioir. Un modo per rinverdire l’impegno di tante persone che chiedono questo riconoscimento per una donna che ha amato la sua città e che ha contribuito con la sua professione di archeologa a valorizzare il patrimonio culturale e storico di Modica. Un anno fa furono raccolte tremila firme per chiedere formalmente l’intitolazione della piazzetta Grimaldi ad Annamaria Sammito e il 9 settembre scorso è stato organizzato, proprio nella piazzetta che dovrà portare il suo nome, un flash mob in memoria dell’archeologa che è stata anche assessore alla cultura nell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonello Buscema. Annamaria Sammito è stata funzionario direttivo archeologo della Regione Sicilia e successivamente della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa. E’ stata anche Direttore Onorario del Museo Civico di Modica e docente all’Università di Catania.

“La tabella con il nome di Annamaria – dicono i promotori dell’iniziativa – rimarrà in piazzetta Grimaldi fino a quando non arriverà dalla Prefettura l’ufficialità della intitolazione di questo luogo ad Annamaria Sammito. E questa è anche l’occasione per sollecitare la conclusione dell’iter e rendere, così, il giusto riconoscimento a chi ha onorato la cultura e la sua città”.