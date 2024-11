Presidenziali Usa, Trump aggancia Harris in Pennsylvania: lei è avanti in Iowa

'A due giorni dal voto è testa a testa tra Trump ed Harris. Secondo gli ultimi sondaggi il tycoon ha migliorato la sua posizione in Pennsylvania ed è avanti in Arizona; mentre la vice presidente a sorpresa prevale in Iowa ed è leggermente avanti in Nevada, North Carolina e Wisconsin. In Michigan e Georgia la corsa è sempre più serrata. E Trump attacca già sui brogli: "idem sono corrotti, imbroglieranno sul risultato". Donald Trump tira fuori un'altra delle sue frasi shock. Il tycoon attacca la stampa sostenendo che non gli "dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media". E aggiunge: "Non avrei dovuto lasciare la Casa Bianca" dopo il voto del 2020.