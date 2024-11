Nuove torrette di avvistamento a Pantalica, Auteri (Fdi): grazie alla Forestale

Con grande soddisfazione, annunciamo l’inaugurazione delle nuove torrette di avvistamento a Cugni e Cugnarelli, frutto del costante impegno e della collaborazione tra la Regione Siciliana e il Corpo Forestale. Questo progetto rappresenta un fondamentale passo avanti nella tutela delle aree naturalistiche siciliane e nella protezione dei lavoratori forestali”. A parlare è Carlo Auteri, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che sabato ha inaugurato le due torrette di Pantalica. Dopo il devastante incendio del 2023, l’intervento, completato in soli 15 mesi, ha permesso di dotare il nostro territorio di strutture moderne, sicure e funzionali. “Dopo oltre un decennio di attesa, finalmente possiamo contare su torrette di avvistamento all’avanguardia, che rispettano la dignità e la sicurezza dei lavoratori forestali - dichiara - Grazie a questo importante intervento, il controllo e la protezione del territorio sono stati significativamente potenziati.” Un ringraziamento speciale viene riservato al Dirigente Generale del Corpo Forestale, Giuseppe Battaglia, e a Filadelfo Brogna, per il massimo impegno profuso in questo progetto cruciale per il territorio. Le nuove torrette si inseriscono in una più ampia strategia regionale volta a rafforzare le misure di prevenzione ambientale, contribuendo a una Sicilia più sicura e protetta. “Con amore e passione per il nostro patrimonio naturale - conclude Auteri - continuiamo a crescere e a proteggerlo”.