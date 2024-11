Sanità, Gennuso (Fi) chiede a Schifani: più attenzione per l'ospedale di Noto

“Confido nella sensibilità del Presidente della Regione, Renato Schifani, affinché nella predisposizione della nuova rete ospedaliera si tenga conto delle esigenze e dei diritti dei cittadini della provincia di Siracusa, che certamente non sono cittadini di serie B rispetto al tema fondamentale della tutela della salute".

Lo dichiara oggi Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, commentando i lavori preparatori per la nuova rete ospedaliera regionale.

“In qualità di rappresentante del territorio,” continua il parlamentare azzurro, “ritengo di fondamentale importanza garantire ai cittadini una sanità efficiente e accessibile. Per questo, ho proposto miglioramenti significativi per l’Ospedale 'Trigona' di Noto ed in particolare servizi medici e chirurgici per affrontare sia i casi lievi sia quelli complessi. Ho chiesto anche l’attivazione di ortogeriatria, riabilitazione e lunga degenza e che l’area di emergenza venga potenziata con specialisti in medicina, chirurgia, cardiologia e anestesia”.

"Seguirò ogni passo di questo processo personalmente - conclude Gennuso - per far sì che le nostre richieste siano ascoltate e perché la rete ospedaliera risponda realmente ai bisogni della nostra provincia."