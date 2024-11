Il 4 Novembre, Schifani: " Onore ai siciliani che hanno servito il nostro Paese"

"Oggi celebriamo un momento importante di riflessione e di gratitudine per tutti coloro che hanno servito e continuano a servire il nostro Paese con dedizione, sacrificio e coraggio. In questa ricorrenza, è doveroso rivolgere un pensiero ai nostri connazionali che, nei momenti più difficili della nostra storia, hanno difeso i valori di libertà, democrazia e unità nazionale. Quei valori che costituiscono il fondamento della nostra Repubblica a cui ci sentiamo legati e che, come siciliani, siamo particolarmente orgogliosi di promuovere". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

"Voglio ricordare con riconoscenza - prosegue - tutti i siciliani che, indossando l'uniforme, hanno servito con onore e fedeltà la Nazione, alcuni sacrificando la propria vita per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Anche oggi, le nostre Forze armate rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza nazionale e internazionale, nonché un simbolo di vicinanza e sostegno nei territori in cui operano, inclusa la nostra amata Sicilia. A loro, oggi, va il nostro pensiero e la nostra gratitudine".