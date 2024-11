Trovato con 300 grammi di hashish: arrestato a Trappeto

Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione reati contro la persona, il patrimonio ed in particolare la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona costiera, i militari della Stazione di Trappeto, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 23enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo averlo trovato in possesso di circa 300 grammi tra hashish e marijuana. L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.