Rigenerazione industriale a Siracusa, Granata: "Eni si confronti con la Comunità"

"Benissimo ha fatto il Sindaco Francesco Italia a sottolineare che ENI sul progetto Versalis deve confrontarsi con le Comunità cittadine e le loro rappresentanze istituzionali, al fine di approfondire ogni aspetto del Progetto di Rigenerazione industriale proposto, a iniziare dalle garanzie per i lavoratori della zona industriale. Ma il progetto di Rigenerazione dell'area industriale va incoraggiato e sostenuto senza se e senza ma: infatti solo dalle bonifiche e da un nuovo modello industriale si potrà superare l'emergenza ambientale in maniera radicale, tutelando la salute e la qualità della vita di tutti i cittadini di Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta". Così Fabio Granata a nome di "Oltre. Movimento per la Rigenerazione".

"Il 'Movimento Oltre' ha sempre fatto sua la bandiera della Rigenerazione ambientale, con dure battaglie in difesa della salute pubblica e senza chiudere mai gli occhi sul disastro ambientale".

"Abbiamo fiducia che un confronto politico serio e senza sudditanze alcune verso la grande Industria e l'ENI, potrà costruire un nuovo modello industriale ecosostenibile e in grado di mantenere e rilanciare il livello occupazionale. Serve lavorare subito anche alle dinamiche formative per il nuovo modello, sia sui lavoratori che sui giovani: per questo chiederemo alla Universita l'apertura di nuovi corsi su Bonifiche e Design Industriale. Una grande crisi può determinare una grande opportunità" conclude Granata.