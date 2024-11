Musica, Colapesce e Di Martino: il 6 dicembre esce il loro album live

Colapesce Dimartino tornano per un ultimo giro di musica insieme per festeggiare con il proprio pubblico, questi primi cinque anni di sodalizio artistico di grande successo, prima di una naturale e fisiologica pausa: venerdì 6 dicembre uscirà "Archi, Ottoni e Preoccupazioni - Dal vivo, con Orchestra" (Numero Uno/Sony Music), il loro primo album dal vivo.

E a partire dal 9 dicembre prenderà il via invece il tour "Lux Orchestra Beach", 6 date speciali, sempre con orchestra, che li vedrà protagonisti nei principali teatri italiani. L'album live è stato registrato il 28 giugno 2024 a Lugo di Romagna, in occasione del concerto realizzato con l'Orchestra La Corelli diretta da Davide Rossi che ha curato anche gli arrangiamenti. Questo progetto rappresenta un modo per raccontare i brani dei due album di studio di Lorenzo e Antonio - "I Mortali" e "Lux Eterna Beach" - in una chiave diversa e sorprendente, celebrando il percorso artistico intrapreso dagli artisti a fine 2019.

Il 9 dicembre sarà poi la volta del ritorno live con "Lux Orchestra Live", la tournée - organizzata da VIVO Concerti - che li porterà sui palchi di alcuni dei più importanti teatri italiani. Questo il calendario completo: Lunedì 9 dicembre a Taranto al Teatro Orfeo (con l'Orchestra Della Magna). Martedì 10 dicembre a Bari al Teatro Petruzzelli (con l'Orchestra Della Magna). Mercoledì 11 dicembre 2024 a Matera all'Auditorium Raffaele Gervasio (con l'Orchestra Della Magna). Sabato 4 gennaio 2025 a Palermo al Teatro Politeama Garibaldi per "Amici Della Musica" (con l'Orchestra del Conservatorio Scarlatti di Palermo).

Venerdì 17 gennaio a Milano al Teatro Dal Verme (con l'Orchestra Arcangelo Corelli). Sabato 18 gennaio a Carpi al Teatro Comunale (con l'Orchestra Arcangelo Corelli).