Calcio modicano in lutto: è morto Gigi Bodi, guidò i rossoblù alla prima storica promozione in C2

Il calcio modicano in lutto: è morto Gigi Bodi, aveva 90 anni. Fu allenatore dei rossoblù per tre stagioni, 1979-80 e 1980-81 e 1981-82. Nella prima salvò il Modica dalla retrocessione in Promozione; nella seconda fu protagonista di un eccezionale salto di categoria, dalla serie D alla C2, ottenuto con una squadra fatta di giovani bravi e orgogliosi della maglia indossata. Sotto la guida di un uomo di sport che aveva grande confidenza con il calcio che conta. L’ultima stagione da allenatore del Modica non fu fortunata perché la squadra retrocedette collezionando solo 13 punti, frutto di altrettanti pareggi. Malgrado questo record negativo, Gigi Bodi, a Modica, viene ricordato sempre con grande affetto per la sua signorilità.

Gigi Bodi è stato uno dei simboli del calcio dilettantistico ligure, e la stampa della Liguria lo ricorda oggi con diversi articoli. Una carriera lunghissima, quella di Bodi: prima da calciatore e poi da allenatore. Istriano di Pola, orfano di padre all’età di cinque anni, fu “svezzato” nel vivaio del Torino, con cui disputò oltre cento partite in serie A, e con i granata chiuse come osservatore: gli viene attribuita la scoperta di Fabio Quagliarella.

Mediano destro, nella massima serie vestì anche le maglie di Atalanta e Napoli, prima di approdare in serie C con Novara e Savoia. Nel suo curriculum spicca la Coppa Italia del 1962 con il Napoli del “Petisso” Pesaola e tre reti segnate alla Juventus quando indossava la maglia del Bologna. Terminò la carriera in D con Sestrese, Juve Stabia e Imperia. La parentesi siciliana di Bodi è legata alle tre stagioni da tecnico del Modica del presidente Salvatore Macauda con il quale si instaurò un rapporto di grande amicizia e stima personale, al di là di quello professionale e sportivo.