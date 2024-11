Processo Bonafede, Gup di Palermo in Camera di consiglio per la sentenza

È entrato in camera di Consiglio il gup di Palermo Paolo Magro che dovrà decidere il processo a carico di Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara sentimentalmente legata al boss Matteo Messina Denaro.

Al termine del processo, che si celebra in abbreviato, i pm Piero Padova e Gianluca De Leo ne avevano chiesto la condanna a 15 anni.Alla donna in un primo momento era stato contestato il reato di favoreggiamento, poi modificato in quello di associazione mafiosa.

La Bonafede ha incontrato l'allora latitante fino a pochi giorni prima della sua cattura. I due, come si evince dalle decine di pizzini trovati nell'ultimo covo del capomafia, avrebbero anche convissuto. L'insegnante, inoltre, avrebbe gestito la corrispondenza del boss garantendo i suoi contatti con gli altri uomini d'onore. La sentenza è attesa per la tarda mattinata.