Ottantunenne scomparso da domenica a Spadafora

E' scomparso da casa dalla sera del 3 novembre, Giuseppe Castelli, 81 anni, residente a Spadafora, nella frazione San Martino, nel Messinese. L'uomo si è allontanato a piedi dalla sua abitazione e da allora non si hanno più sue notizie. La Prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui partecipano carabinieri, Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco e gli enti di Protezione civile. Castelli è alto 1,75 mt, corporatura media, capelli brizzolati e occhi marroni, indossava pantaloni e camicia verdi militare e scarponi in pelle.