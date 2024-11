Palermo,11 anni alla maestra - amante di Messina Denaro per mafia

Il gup del tribunale di Palermo Paolo Magro ha condannato a undici anni e 4 mesi Laura Bonafede, maestra di Campobello di Mazara (Trapani) e amante del boss Matteo Messina Denaro. La donna era imputata per avere assistito e fiancheggiato durante la latitanza il capomafia di Castelvetrano (Trapani), legandosi a lui anche sentimentalmente; imputata in un altro processo anche la figlia, Martina Gentile. Messina Denarocatt, catturato il 16 gennaio 2023, e' morto il 25 settembre successivo per gli effetti di un tumore al colon. Oggi il giudice ha accolto le richieste dei pubblici ministeri Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, del pool coordinato dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido.