Acate, al Castello si presenta il libro di Giuseppe Bascietto "Stidda, l'altra mafia"

Il giornalista Giuseppe Bascietto (nella foto) presenterà ad Acate, sabato 9 novembre, alle 17,30, al Castello dei Principi di Biscari, il libro "Stidda, l’altra mafia raccontata dal capoclan Claudio Carbonaro". Interverranno il sindaco Gianfranco Fidone, la presidente del Consiglio Comunale, Cristina Cicero, e l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Giuseppe Raffo.

Con il giornalista vittoriese che vive a Roma, dove lavora per l’ufficio stampa della CISL, dice il primo cittadino acatese,“si discuterà di legalità, di lotta alla criminalità e di rispetto delle regole”. Dal libro di Bascietto sta per nascere un film la cui produzione sarà internazionale con distribuzione in tutto il mondo: sarà raccontata la vita eroica del commerciante Salvatore Incardona, ucciso il 9 giugno 1989 e al quale nel 1998 fu intitolata una strada di Vittoria.

Durante la serata sarà conferita una benemerenza civica al Generale della Guardia di Finanza in quiescenza, Vincenzo Raffo. Un altro militare acatese, il dottor Giovanni Raffo maresciallo delle Fiamme Gialle, ha ricevuto lo scorso 4 Novembre alla Prefettura di Ragusa, l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.