Calcio, la serie D domani in campo per la Coppa Italia: il Siracusa ospita il Paternò

Dopo due mesi intensi dedicati al campionato, in Serie D si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia per i trentaduesimi di finale. Sono 28 su 32 le sfide in programma domani pomeriggio a partire dalle ore 14.30. Due le variazioni di campo, una delle quali Akragas-Enna allo stadio "Generale Gaeta" di Enna. Come previsto da regolamento, in caso di parità al termine dei minuti regolamentari si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore.

Il nuovo turno di Coppa si completerà il 13 novembre. In campo pure la vice capolista del girone I della D, il Siracusa che al De Simone ospita il Paternò. "Trattandosi di una competizione ufficiale - afferma il tecnico Marco Turati - va sicuramente rispettata. Domani ci sarà una rotazione. Scenderanno in campo ragazzi che hanno sempre sudato in allenamento e che sono all'altezza dei loro ruoli. Il Paternò -prosegue Turati - è squadra di categoria che sa far bene nelle ripartenze. Ci teniamo a fare bene perchè giochiamo di fronte al nostro pubblico. Abbiamo qualche giocatore affaticato e quale migliore occasione per fargli tirare il fiato in Coppa Italia?. Turati tesse le lodi per il bomber Mimmo Maggio. "E' stata una buona scelta quella di affidargli la fascia di capitano. E' entrato nel clima che la piazza vuole e adesso riesce pure a fare gol. Grande fiducia nel nostro bomber".

(nella foto di Valentino Cilmi, Mimmo Maggio in maglia bianca lotta come un leone nelle maglie della difesa dell'Enna)