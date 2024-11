Presidenziali Usa, il New York Times: "Trump favorito per la vittoria"

Gli Usa eleggono il nuovo presidente: nella sfida tra Donald Trump e Kamala Harris alle elezioni americane 2024 il tycoon sta guidando la corsa per la Casa Bianca. Vince chi arriva a 270 dei 538 voti del Collegio elettorale.

Il tycoon è passato in vantaggio in Pennsylvania, Stato ritenuto decisivo. Secondo i dati forniti dalla Cnn, con lo scrutinio al 52%, Trump ha il 50,5% dei consensi mentre Kamala Harris è al 48,5%. La candidata democratica è invece in testa di poche migliaia di voti in Arizona, un altro degli Stati chiave, dove lo scrutinio è al 49%.

New York Times: "Trump ha 88% chance vittoria"

Trump ha al momento l'88% di chance di vincere le elezioni presidenziali. E' quanto evidenzia il New York Times, secondo cui, a spoglio concluso, il candidato repubblicano potrebbe conquistare 296 grandi elettori, 26 in più dei 270 a cui è fissato il quorum per la vittoria.

Dove vince Trump

Trump, come ampiamente previsto, si impone in Kentucky secondo le proiezioni Cnn aggiudicandosi gli 8 grandi elettori in palio. Il candidato repubblicano conquista anche l'Indiana e i suoi 11 grandi elettori e vince in West Virginia (4 grandi elettori).

Secondo la proiezione di Fox News, Trump vince anche in South Carolina (9 grandi elettori), e si aggiudica la Florida e i suoi 30 voti elettorali, secondo le proiezioni della Cnn. Il candidato repubblicano vince inoltre in Alabama, Oklahoma, Missouri e Tennessee, per un totale di 37 voti elettorali, secondo le proiezioni della Cnn, e conquista l'Arkansas e i suoi 6 voti elettorali, secondo le proiezioni della Cnn.