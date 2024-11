Via per Floridia, strada a rischio: ma il Comune di Siracusa sta a guardare

Mentre l'Anas procede al rifacimento della segnaletica sul manto stradale della Statale 124, Siracusa - Floridia, nell'arteria parallela conosciuta come via per Floridia, gli automobilisti rischiano la vita a causa della manutenzione, che non c' è e dell'incuria degli organi preposti ai controlli. La strada, che insiste sul territorio del Comune di Siracusa, è ricoperta ai bordi da erbacce che ne limitano la visibilità. Soprattutto nelle ore notturne, quando non si vedono neppure i catarifrangenti. Tra l'altro non si tratta di una strada secondaria in quanto sul posto ci sono diverse attività commerciali. Forse per intervenire si aspetta l'ennesima tragedia? Per un ramo di ulivo che usciva sulla strada nella notte di Ognissanti, uno studente di Siracusa ha perso la vita in contrada Milocca, sulla strada di Terrauzza.

Le sterpaglie della via per Floridia rendono la strada pericolosa. Già nei mesi scorsi si sono verificati incidenti con auto che si sono schiantate contro i new jersy che delimitano la Statale 124. La polizia municipale di Floridia, prima che sia troppo tardi, potrebbe segnalare l'inconveniente ai colleghi del capoluogo.