Diciassettenne trovato con la marijuana in tasca, arrestato a Catania

Un pusher di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante una mirata azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città.

Il minore è stato notato dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania mentre discuteva con un’altra persona, nel quartiere San Cristoforo. Alla vista dei poliziotti, i due hanno interrotto la conversazione e, accelerando il passo, hanno tentato di dileguarsi tra le viuzze in due diverse direzioni. Insospettiti dal loro comportamento, gli agenti hanno fermato il 17enne mentre stava per imboccare via Gulisano, trovandolo con in mano una mazzetta di banconote di vario taglio per complessivi 530 euro. In tasca, invece, è stato trovato un involucro contenente della marijuana.

I poliziotti hanno ritenuto di estendere i controlli all’abitazione del ragazzo, sospettando che potesse nascondere altra droga pronta per essere smerciata.

La perquisizione ha permesso di trovare un centinaio di grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, nascosta nell’armadio della sua camera da letto, nonché due bilancini di precisione e un’ulteriore somma in contanti di ben 2065 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Per questa ragione, il minore è stato arrestato e, data immediata notizia al PM presso il Tribunale dei minori, è stato disposto di condurre il giovane presso il Centro di prima accoglienza per minorenni. In sede di convalida, il Giudice ha disposto di collocare il 17enne in una comunità per minori.

Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato pure diversi proiettili di vario calibro, motivo per cui il ragazzo è stato anche denunciato per detenzione illegale di munizionamento.