Scicli, al via i lavori di messa in sicurezza della Fornace Penne a Sampieri

Sono iniziati questa mattina i lavori urgenti di salvaguardia del terzo livello della Fornace Penna, a Punta Pisciotto di Sampieri, in territorio di Scicli. A dare la notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che aveva avuto un incontro con il dirigente generale dell’Assessorato ai Beni Culturali, Mario La Rocca, per chiedere un intervento immediato a difesa di quello che è diventano negli anni un monumento tra i più famosi e riconosciuti dell’area iblea. “Credo sia la prima volta in quasi 100 anni dall’incendio che devastò lo stabilimento di laterizi – dichiara l’Onorevole Abbate – che si effettuano dei lavori di manutenzione e recupero architettonico. I lavori di oggi interessano le tre finestre bifore del terzo livello la cui colonnina centrale si è assottigliata a tal punto da essere ridotta a pochissimi centimetri quadrati. Un suo crollo avrebbe provocato un effetto a catena con danni strutturali irreparabili per la Fornace. Ringrazio ancora una volta per la celerità e per aver preso a cuore il problema la soprintendenza di Ragusa. Adesso focus sui lavori più importanti per la sua conservazione che inizieranno a breve”.