Modica, alla Fondazione Grimaldi il ricordo di Salvatore Calabrese "l'avventura di un chirurgo"

"Modica, esercizi di memoria: storie di uomini e di carte". E' il tema dell'incontro culturale in programma sabato 9, alle 18, a Palazzo Grimaldi di Modica. L'appuntamento è dedicato al medico Salvatore Calabrese (1924-2007) al quale è intitolata la Fondazione che gestisce il Museo della Medicina Tommaso Campailla di Modica e di cui è presidente il figlio, Luigi. La serata si svilupperà attorno a quella che viene definita l'avventura di un chirurgo. Attraverso le testimonianze di colleghi, amici, rappresentanti istituzionali e storici sarà delineata la figura professionale e umana di un medico che, durante la sua lunga carriera - tra Catania, Modica, Ragusa, Avola - non ha mai mancato di applicare fedelmente i principi del Giuramento di Ippocrate.

Salvatore Calabrese manifestò sempre una intensa e disinteressata attenzione verso gli Ultimi di cui si prese cura con la delicatezza di un Filantropo.

L'appuntamento di sabato sarà aperto dal presidente della Fondazione Grimaldi, Salvatore Campanella, e dal sindaco di Modica, Maria Monisteri. in programma, quindi, l'intervento di Salvatore Consoli, direttore dell'archivio storico dell'Università di Catania. Seguiranno le testimonianze di colleghi, amici, e rappresentanti istituzionali che hanno avuto modo di conoscere il medico e, soprattutto, l'uomo.

L'evento culturale è stato organizzato dal Comune di Modica, dalla Fondazione Grimaldi, dalla Fondazione Salvatore Calabrese e dall'Università di Catania.