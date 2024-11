Melilli Volley, sabato sfida d’alta quota a Catania. Il presidente Luigi Di Stefano: sarà un'altra battaglia

Dopo la sosta forzata dello scorso fine settimana, Melilli Volley è pronto a tornare in campo. Sabato 9 novembre, con inizio alle 16,30, le ragazze allenate da Santino Sciacca sfideranno a Catania il Volley Valley. Sarà un match d’alta quota tra due squadre divise in classifica da un solo punto, con le etnee a quota 8 e le siracusane a 7. Entrambe hanno già osservato il primo turno di riposo previsto dal calendario. La compagine catanese è reduce dal successo al tie-break ottenuto domenica scorsa in rimonta contro il Volley Palermo dopo essere stata sotto 2-0. Impresa simile aveva centrato la settimana precedente la formazione del presidente Luigi Distefano, che aveva sovvertito il punteggio a San Lucido, bissando il 3-2 della gara d’esordio sul campo dell’attuale capolista Cus Catania.

“A San Lucido – dice il massimo dirigente di Melilli Volley - la squadra ha dimostrato ancora una volta grande carattere, non disunendosi nei momenti più difficili e restando sempre aggrappata alla partita. Non era facile venire fuori da quella situazione così complicata, eppure le ragazze lo hanno fatto. Dopo un approccio negativo al match, sono state brave a reagire, portando a casa una vittoria importante. Ora ci stiamo preparando al meglio per un’altra battaglia agonistica contro un avversario difficile da affrontare. Non dimentichiamo, infatti – sottolinea Luigi Distefano - che la compagine del presidente Carpinato, oltre ad aver allestito quest’anno una squadra di tutto rispetto, rappresenta una delle realtà più solide, a livello societario, di tutto il campionato”. Ci si attende una bella gara tra due squadre che hanno fatto 3 su 3 in questo avvio di campionato e che vogliono continuare la striscia utile. Melilli Volley darà il massimo per conquistare la vittoria nella terza gara esterna su quattro di un calendario bizzarro che, domenica 17 novembre, prevederà un altro turno esterno di campionato per le giocatrici di coach Sciacca con la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica.