Vertenza Versalis, il Pd di Ragusa in piazza il 12 novembre

Il Partito Democratico di Ragusa esprime la propria ferma condanna per la decisione di Eni di chiudere lo stabilimento Versalis di Ragusa. Di fronte a una prospettiva così drammatica per l’occupazione locale, il partito ha deciso di aderire con convinzione alla manifestazione di protesta indetta dai sindacati e dai lavoratori per il 12 novembre, alle ore 10, in piazza Libertà.

La chiusura dello stabilimento rappresenta una ferita profonda per il territorio ragusano, già duramente provato dalla crisi economica. La perdita di posti di lavoro e le ricadute negative sull’indotto mettono a rischio il futuro di numerose famiglie.

Il Partito Democratico ribadisce la propria vicinanza ai lavoratori e ai loro cari, sottolineando la necessità di una mobilitazione unitaria per difendere il diritto al lavoro e lo sviluppo economico del territorio.

Chiediamo con forza alle istituzioni locali e nazionali di intervenire con urgenza per trovare una soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali dando allo stabilimento ragusano un futuro sostenibile.