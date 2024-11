Le reliquie di Santa Lucia all'Istituto comprensivo Archimede a Siracusa

Gli studenti dell'Istituto comprensivo Archimede di Siracusa si preparano ad accogliere le sacre reliquie di Santa Lucia. Una visita straordinaria, in programma domani mattina (venerdì 8 novembre), frutto della collaborazione con la parrocchia di Sant'Antonio di Padova, guidata da monsignor Michele Giansiracusa, che si inserisce nelle iniziative promosse dalla Diocesi e dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia per l'Anno Luciano. La presenza delle reliquie all'interno dell'Istituto rappresenta un’occasione unica per la comunità scolastica di riflettere sulla figura della patrona siracusana e sui valori di coraggio, speranza e carità che essa incarna. Un’esperienza di grande valore educativo ma anche un momento di arricchimento culturale e formativo che coinvolgerà tutti gli studenti delle classi dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado. Le reliquie di Santa Lucia verranno accolte prima nella sede centrale di via Caduti di Nassiriya e, successivamente, nel plesso Forlanini e nel plesso Aldo Moro. “Siamo onorati di accogliere le reliquie di Santa Lucia nella nostra scuola – ha detto la dirigente scolastica Giusy Aprile - Questo evento, grazie alla disponibilità della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, rappresenta un momento di grande spiritualità e un’opportunità per i nostri studenti di approfondire la conoscenza della storia e della tradizione della nostra città”.