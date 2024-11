Congresso delle donne Dc a Ribera: in serata un concerto di Povia

La Democrazia Cristiana protagonista domani, a Ribera, in provincia di Agrigento, con il Congresso Donne e l'inaugurazione della Festa dell'Amicizia, tre giorni di eventi, dibattiti politici e spettacoli fino a domenica 10 novembre.

Alle ore 14, presso il Cineteatro Lupo avranno inizio i lavori congressuali, al termine dei quali verrà eletto il direttivo femminile. Subito dopo, inizierà la Festa dell'Amicizia, con l'inaugurazione, in piazza Duomo, alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani. Dopo il taglio del nastro, l'avvocato Laura Abbadessa consegnerà il premio "Libere & Forti", istituito dalla Democrazia Cristiana, ad Imane Hadrouj, la ragazza di origine nordafricana, che ha studiato a Lercara Friddi, alla quale i genitori volevano impedire di continuare a frequentare la scuola.

Seguirà, presso l'aula consiliare, il dibattito "Sviluppo del territorio tra agricoltura e termalismo" alla presenza dell'on. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, e di Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

Alle 21, a piazza Duomo, l'intrattenimento con Uccio De Santis e alle 22,30 si esibirà Povia in live concert.