Controlli interforze nello Sciclitano: 5 decreti di espulsione

Controlli interforze nel territorio di Scicli. E'stata verificata la posizione amministrativa di circa 30 cittadini stranieri e si è accertata l’irregolarità sul territorio nazionale di 5 uomini, due di origine tunisina, uno di origine marocchina e un albanese. Per tre di loro sono stati emessi i decreti di espulsione con trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta mentre per gli altri due sono stati emessi i decreti di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale. Inoltre sono stati controllati 2 esercizi commerciali al fine di verificare la regolarità amministrativa.