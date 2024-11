Cimitero Inglesi di Siracusa, cerimonia vittime delle Guerre

Sabato 9 novembre 2024, si terrà presso il Cimitero di Guerra del Commonwealth di Siracusa una cerimonia di commemorazione per onorare i caduti delle due Guerre Mondiali e dei conflitti successivi. La cerimonia avrà inizio alle ore 11:00, in ricordo del momento in cui, l’11 novembre 1918, i cannoni della Prima Guerra Mondiale, “La Grande Guerra”, cessarono il fuoco. Ogni anno, la Gran Bretagna e le Nazioni del Commonwealth si riuniscono in questo periodo per ricordare i sacrifici di coloro che persero la vita in difesa della libertà.

Alla cerimonia parteciperà una delegazione di militari americani della NAS Sigonella che sarà accompagnata dal Responsabile delle Relazioni Esterne della NAS Alberto Lunetta.