Sgominata una piazza di spaccio a Bagheria: scattano 9 misure cautelari

Sgominata una piazza di spaccio a Bagheria, grosso centro in provincia di Palermo. La polizia ha eseguito nove misure cautelari: tre indagati sono finiti in carcere, mentre per altri sei è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di firma. Base operativa dello spaccio era l'abitazione di due degli indagati. L'indagine è partita da una rapina a mano armata commessa da uno degli indagati di oggi: l'uomo, in concorso con altri due complici palermitani, aveva rapinato a mano armata un distributore di carburante a Casteldaccia nel settembre del 2023. Da questa indagine, la polizia è risalita alla banda dedita allo spaccio di droga.