Scontro fra due auto in Tangenziale a Catania: 2 feriti al Policlinico

Incidente stradale sulla Tangenziale di Catania poco prima dello svincolo di Gravina di Catania e sulla carreggiata in direzione Siracusa. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Stradale, giunta sul posto assieme ai sanitari del 118, lo scontro è stato fra due auto e ha provocato due feriti, trasportati entrambi al Policlinico per le cure del caso. Entrambi comunque non verserebbero in gravi condizioni. Il traffico ha ripreso a scorrere in modo ordinario perché i veicoli sono stati già rimossi dalla carreggiata con il carro attrezzi.