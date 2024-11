Sbarco di 19 migranti a Siracusa, rimpatriati 5 egiziani

Saranno rimpatriati in Egitto i 5 migranti facenti parte di un gruppo di 19 persone sbarcato due giorni fa su una imbarcazione sul tratto di costa del Lungomare di Levante, in Ortigia, il centro storico di Siracusa, a ridosso di un parcheggio di auto. Gli agenti di polizia accompagneranno i 5 nordafricani in un centro di accoglienza della Sicilia per poi essere trasferiti nel loro paese d'origine.Tra i migranti sbarcati, ci sono 4 minorenni, anch'essi di origine egiziana, che saranno accompagnati in una struttura, e poi 2 siriani ed 8 bengalesi, anch'essi condotti in un centro ma non subiranno il provvedimento di rimpatrio.La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per accertare in che modo l'imbarcazione e' approdata a Siracusa: nessuno dei 19 migranti e', per il momento, accusato di essere lo scafista del natante, le indagini sono tuttora in corso. Non si esclude che siano arrivati al largo a bordo di una nave madre per poi essere trasbordati su quell'imbarcazione a poche miglia dalla costa siracusana.